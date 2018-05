Governo, Fava: in contratto pericolosa sottovalutazione mafia

Palermo, 22 mag. - "Ho sentito citare la parola `mafia' forse per caso una o due volte in questo cosiddetto contratto di governo, e questo mi sembra che sia una pericolosissima sottovalutazione forse da parte di chi è convinto che la lotta alla mafia sia una priorità geografia esclusiva delle regioni del Sud". Lo ha detto ad Askanews, a margine di una commemorazione svoltasi stamani al Giardino della Memoria di Palermo, il presidente della commissione Antimafia siciliana Claudio Fava, parlando dei suoi auspici in tema di sicurezza e lotta alla mafia da parte del prossimo governo nazionale.

"Spero che non sia così, e lo spero dal leader della Lega che assumendo l'incarico di ministro dell'Interno dovrà capire, e se ancora non l'ha compreso è meglio che qualcuno glielo spieghi, che la più importante minaccia al Paese non è l'immigrazione fuori controllo, ma la capacità di aggressione delle mafie fortemente fuori controllo, con una capacità di intervento nei processi economici, politici e amministrativi che hanno segnato la nostra storia. Se un ministro dell'Interno non lo assume come priorità, e non lo traduce in agenda di governo, rischiamo di trovarci in una strada in salita".