Gentiloni: contributo Italia fondamentale per sconfitta Daesh

Roma, 22 mag. - L'impegno italiano nelle missioni internazionali "ha fatto riconoscere a livello internazionale il ruolo delle forze armate e dei carabinieri come fondamentale nell'azione di sconfitta di Daesh che ha raggiunto un successo nel 2017". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, intervenuto al Comando operativo di vertice interforze.

"Oggi - ha aggiunto - siamo impegnati nella fase non certo più facile del contrasto alle possibili ripercussioni, ma intanto, abbiamo raggiunto un grande successo politico e militare perchè per la prima volta c'era un gruppo terroristico che controllava una parte di territorio tra Siria e Iraq molto diffuso e rappresentava una calamita di attrazione per potenziali seguaci e terroristi anche nei nostri Paesi, che è stata sconfitta".

Gentiloni ha anche ricordato il "grande impegno nel Mediterraneo, in Libia, in Africa" in particolare "sui temi del contrasto al traffico di esseri umani, del contenimento dei flussi migratori".