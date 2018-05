Governo, Fedriga: mi auguro ci sia il prima possibile

Trieste, 22 mag. - In merito alla candidatura Giuseppe Conte a presidente del Consiglio, il governatore della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha dichiarato di "aspettare l'esito finale del Presidente della Repubblica nei confronti del quale ho molto rispetto, quindi non mi permetto di commentare. Mi auguro ci sia un governo il prima possibile. Per difendere il Friuli Venezia Giulia abbiamo bisogno di un governo col quale parlare".

A margine dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale, Fedriga ha dichiarato che in merito a possibili conseguenze locali sulle decisioni prese a Roma tende "ad escluderle a livello di alleanze o di condivisione di attività di Governo" e si è detto ottimista "sul fatto che con il nuovo Esecutivo la Regione Friuli Venezia Giulia avrà un interlocutore finalmente autorevole e con pieni poteri".