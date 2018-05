Bruxelles, 22 mag. - "Il processo costituzionale per la formazione del governo italiano è in corso e perciò dovremo aspettare che sia concluso...La posizione ufficiale della Commissione è che non non diremo o faremo nulla fino a che il processo costituzionale non sarà completato". Lo ha detto oggi a Bruxelles il portavoce capo della Commissione europea, Margaritis Schinas, rispondendo alle domande dei giornalisti durante il briefing quotidiano dell'Esecutivo comunitario.