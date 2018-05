Sisto (Fi): in contratto foga carceraria e giustizialismo

Roma, 22 mag. - "Il 'Comitato di conciliazione', che prevede l'esternalizzazione delle responsabilità di governo e un controllo esterno sul presidente del Consiglio, è un'invenzione che si distingue per originalità `in negativo`. Ma è sulla giustizia che il contratto di governo dà la peggior prova di sé". Così a 'Fatti e Misfatti', in onda su Tgcom24, il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto.

"Le pene a 'go go' sono il mantra di una esercitazione populistico-mediatica tesa a fare effetto più che a risolvere i problemi. Basti pensare al 'carcere vero' per i grandi evasori, come se ne esistesse uno falso. L'impressione è che dietro questa espressione si celi una foga carceraria in nome della quale si intendono dimenticare i diritti sanciti dalla Carta, dal diritto internazionale e da quello europeo. In questo 'new deal' della pena il risultato rischia di essere non la saggezza della giustizia ma la rabbia del giustizialismo", ha concluso.