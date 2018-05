Accordo di massima tra Usa e Cina per rimuovere sanzioni su ZTE

New York, 22 mag. - Stati Uniti e Cina avrebbero trovato un accordo di massima per salvare ZTE, il gruppo tecnologico cinese colpito dalle sanzioni di Washington. Stando al Wall Street Journal, l'amministrazione Trump sarebbe disposta a rimuovere il divieto per le aziende statunitensi di vendere a ZTE software e componenti essenziali per i suoi prodotti, imposto per il mancato rispetto delle sanzioni di Washington contro Corea del Nord e Iran. Il gruppo cinese si era difeso parlando di "errore", non di una volontà precisa di aggirare le sanzioni statunitensi.

In cambio della fine delle sanzioni, la società cinese sarebbe obbligata a fare grossi cambiamenti nel suo management e nel suo Cda e, probabilmente, a pagare un'ingente somma in multe. Per le fonti del quotidiano, le discussioni su ZTE stanno andando avanti e c'è sempre il rischio che un'intesa non venga raggiunta.