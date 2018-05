Toccafondi: Conte chiarisca su Stamina e in fretta

Roma, 22 mag. - "Il Professor Conte ha sostenuto e difeso come leggiamo stamani, il metodo Stamina bocciato dai Tribunali e da tutta la comunità scientifica? Non è un dubbio di poco conto per chi dovrebbe svolgere il ruolo di Presidente del Consiglio. I 5 stelle non alzino muri preventivi, siano coerenti e chiedano al professor Conte di chiarire. Il metodo Stamina non solo truffava decine di migliaia di persone facendo leva sulla loro disperazione ma sarebbe costato un patrimonio al servizio sanitario, compromettendone credibilità e tenuta. Una truffa senza precedenti per un Paese del G7 come l`Italia. Doveroso chiarire e doveroso farlo in fretta". Lo dichiara in una nota l`Onorevole Gabriele Toccafondi di Civica Popolare.