Roma, 22 mag. - "Imbarazzante tentativo di buttarla in caciara di M5s: un quotidiano prestigioso come New York Times fa il suo lavoro e verifica le informazioni scritte da aspirante premier Conte nel suo curriculum. E loro che fanno? Gridano al complotto invece di chiedere scusa. Arroganza senza pari". Lo scrive su twitter il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.