Cottarelli: ministro Economia dovrà rassicurare mercati

Roma, 22 mag. - "I consigli si possono sempre dare ma se non mi stanno a sentire è inutile che faccia una consulenza al governo. E se mi dovessero chiamare per una consulenza vi avverto". Lo ha detto l'ex commissario alla Spending review, Carlo Cottarelli, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio della Cei, sottolineando che "il governo si farà, ormai siamo troppo vicini".

"Nel programma di governo - ha aggiunto Cottarelli - c`è scritto che come cura per i problemi del debito pubblico italiano bisogna fare più deficit, cioè bisogna spendere di più per ridurre il debito. Ovviamente chi l`ha scritto conta sul fatto che il Pil cresca e tutto si risolva con la crescita economica. Credo che questa sia una cosa che faccia arrabbiare i mercati. Chiunque dunque andrà alla guida dell`economia si troverà a gestire un programma in cui ci sono cose non molto rassicuranti per i mercati".