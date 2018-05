Roma, 22 mag. - La maggioranza risicata al Senato non è un problema per il governo M5s-Lega. Parola del capogruppo pentastellato a Palazzo Madama, Danilo Toninelli. Ospite dell'aria che tira su La7 ha spiegato: "Per la maggior parte dei provvedimenti è sufficiente la maggioranza relativa. Solo pochi necessitano di maggioranza assoluta". Al Senato M5s e Lega possono contare su 167 voti, solo 6 in più della quota 161, ovvero della maggioranza assoluta.