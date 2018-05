Roma, 22 mag. - Fratelli d'Italia non entrerà nel governo Lega-M5s. È l'opinione di Danilo Toninelli, presidente dei senatori pentastellati.

Interpellato all'Aria che Tira su La7 in merito, Toninelli ha risposto: "Secondo me nel contratto di governo ci sono scritti i nomi di Di Maio e Salvini e di conseguenza no. Dopodiché siamo una repubblica parlamentare, quando arriveranno provvedimenti importanti in Aula altre forze potrebbero votarli".