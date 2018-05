Toninelli (M5s): Conte non è un tecnico, lo hanno votato in 16 mln

Roma, 22 mag. - "Quando 11 milioni di italiani hanno votato Di Maio, hanno votato anche Giuseppe Conte come nostro candidato per il ministero della Pubblica amministrazione: il professor Conte si è presentato agli italiani, hanno capito che M5s era cresciuto e oltre alla lotta agli sprechi aveva anche tanta competenza. Conte ha uno standing curriculare molto alto, è un amico degli italiani, non li vesserà mai". Lo ha detto il presidente dei senatori M5s, Danilo Toninelli, all'Aria che tira su La7.

Non avere Luigi Di Maio alla guida di un governo con la Lega, secondo Toninelli, "non è un tema di debolezza: Conte, se diventa premier, avrà alle spalle due forze politiche che gli daranno gli indirizzi politici degli argomenti da trattare nelle sedi europee. Sarà premier con 16 milioni di italiani che lo hanno votato. Se aveva messo la faccia come ministro del governo Di Maio, non può essere definito un tecnico alla Monti".