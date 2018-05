Fontana: finalmente Fs ha riconosciuto le proprie colpe

Milano, 22 mag. - "Finalmente Ferrovie dello Stato ha riconosciutole le proprie colpe". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia a margine di una visita alla sede meratese del Gruppo editoriale Netweek. "Le Ferrovie - ha continuato - hanno riconosciuto di non aver mai investito in questi anni, di non aver mai cercato di migliorare il servizio. Ci hanno promesso un piano industriale, vedremo quale sarà e poi valuteremo cosa fare. Mi sembra quindi che un passo avanti è stato fatto. Quello che è certo è che i pendolari non possono continuare ad essere così maltrattati".