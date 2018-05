Pini (Pd): Conte? Come M5S rappresenta élite

Roma, 22 mag. - "La verità è che Giuseppe Conte rappresenta perfettamente il Movimento 5 Stelle per come abbiamo imparato a conoscerlo in Parlamento in questi anni, che è molto diverso da come lo conoscete tramite i media. Rappresenta un pezzo di classe dirigente di questo paese che sposta interessi, che sostenne la Stamima foundation in nome della libertà delle cure (la scienza è nulla contro la giurisprudenza), che insegna in una università privata, che abita in una delle più belle zone del centro di Roma, che non ha mai fatto politica, ma viene nominato dalla politica, che gonfia un pochino il cv per darsi un'aria più internazionale". Lo afferma Giuditta Pini, deputata del Partito Democratico.

"Per me non è sicuramente una sorpresa, mi spiace per chi se ne rende conto solo ora. Il Movimento 5 Stelle - aggiunge - si è candidato a rappresentare e rappresenta perfettamente quel pezzo di Paese. Ora noi invece che prenderli in giro dobbiamo combattere prima di tutto questa mentalità, quella che si candidano a rappresentare. Riportando le contraddizioni che ci sono nel paese e nella destra dentro al dibattito e cercando di dare una prospettiva nuova. È un nostro dovere morale e politico. Altrimenti la daremo vinta a chi vive e crede che l'Italia sia quella roba lì", conclude Pini.