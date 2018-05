Milano, domani nelle scuole menù in ricordo delle vittime mafia

Milano, 22 mag. - Promuovere il pranzo come valore sociale e della memoria: è con questo intento che domani, mercoledì 23 maggio, in occasione della 26esima commemorazione della Strage di Capaci e per non dimenticare le vittime innocenti di tutte le mafie, Milano Ristorazione servirà ai bambini delle scuole milanesi il menù speciale "A pranzo ricordando". Verranno serviti i prodotti delle cooperative di agricoltori, aderenti all'associazione "Libera Terra", coltivati sulle terre liberate dalla criminalità organizzata, quale segnale forte di giustizia e civiltà.

In questa particolare giornata, i piccoli commensali milanesi gusteranno come piatto unico penne biologiche pasticciate e come dessert il succo "Frutti rossi di Sicilia", un concentrato di vitamina C, dato dal mix di succhi di arancia rossa, melagrana, fico d'india, uva rossa, carota nera e rosa canina.

Dal 1995 Libera Terra riunisce le cooperative sociali e le associazioni che gestiscono strutture produttive e terreni sottratti alle mafie. Realtà nate in Sicilia, Puglia, Calabria e Campania con l'obiettivo di valorizzare i beni confiscati alla criminalità organizzata, per ottenere, partendo dal recupero sociale degli stessi, prodotti di alta qualità, grazie a metodi di lavoro che rispettano l`ambiente e la dignità della persona.

Milano Ristorazione condivide i principi sostenuti da Libera Terra, impegnandosi ogni giorno a educare i bambini e ragazzi delle scuole della città al mangiare sano, sostenendo contemporaneamente la `bontà` di pasti che hanno anche un sapore etico e di giustizia.

"Offrire a scuola pasti preparati con i prodotti di queste terre - ha affermato Fabrizio De Fabritiis, amministratore Unico di Milano Ristorazione - significa sensibilizzare i nostri ragazzi a diventare testimoni e promulgatori di valori che fanno parte della memoria collettiva, storica, di una nazione e che sono alla base della convivenza sociale e civile".