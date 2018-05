M5s: polemica stampa su titoli che Conte non ha mai vantato

Roma, 22 mag. - "Nel suo curriculum Giuseppe Conte ha scritto con chiarezza che alla New York University ha perfezionato e aggiornato i suoi studi. Non ha mai citato corsi o master frequentati presso quella Università. Quindi la stampa internazionale e quella italiana si stanno scatenando su presunti titoli che Conte non ha mai vantato! Conte, come ogni studioso, ha soggiornato all`estero per studiare, arricchire le sue conoscenze, perfezionare il suo inglese giuridico. Per un professore del suo livello sarebbe stato strano il contrario. Lo ha fatto e lo ha giustamente scritto nel curriculum, ma paradossalmente questo ora non va bene e diventa addirittura una colpa. E` l`ennesima conferma che hanno davvero tanta paura di questo governo del cambiamento". Lo comunica in una nota l`Ufficio Comunicazione del MoVimento 5 Stelle.