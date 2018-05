Alitalia, FdI: no a vendita spezzettata, presentati emendamenti

Roma, 22 mag. - I Senatori di Fratelli d'Italia Adolfo Urso e Giovanbattista Fazzolari hanno presentato due emendamenti e un ordine del giorno, in Commissione Speciale al Senato, chiedendo che i commissari modifichino il bando di vendita prevedendo offerte solo per il lotto unico, per il riacquisto degli slots londinesi e per la modifica dell'attuale piano aeroporti.

"Serve chiarezza sulla vendita degli slots, diritti di atterraggio e decollo, dell'aeroporto Heathrow di Londra. Nel 2015 la precedente gestione, di cui faceva parte Etihad, il vettore degli emirati arabi, ha ceduto 7 slots su Heatrow alla controllante Etihad per un importo di 12 milioni, mentre il valore di mercato sembra essere molto più alto. Gli slots sarebbero stati quindi svenduti a favore della stessa Etihad prima di lasciare la compagnia. Dalle audizioni in Commissione, emerge però che è previsto un patto di riacquisto, ma ciò non è avvenuto e per questo Fratelli d'Italia ha già chiesto formalmente ai Commissari Alitalia di fornire tutta la documentazione concernente la questione Heathrow e in particolare la perizia sul valore degli slots".

"In virtù di ciò, è stato presentato un emendamento chiedendo che vengano riacquistati gli slots ceduti prima dell'acquisto della compagnia - continuano i Senatori che aggiungono - È necessario evitare lo spezzatino. La vendita a pezzi della compagna di bandiera italiana sarebbe un grave errore. Non si può frammentare un'azienda in flotta, manutenzione e gestione aeroportuale. La procedura di vendita deve salvaguardare Alitalia, mentre lo scorporo genererebbe esuberi e costi sociali e di finanza pubblica enormi", concludono i senatori Fazzolari e Urso.