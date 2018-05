Fi: bene ripristino collegamento alta velocità Vicenza-Roma

Roma, 22 mag. - "Forza Italia Vicenza ottiene un ottimo risultato. Con la presentazione del nuovo orario trenitalia per l'estate 2018, la città riconquista il collegamento diretto del treno Av con Roma. Dopo un lungo e tortuoso percorso, iniziato al Senato nel novembre del 2013 con un'interrogazione al Ministro dei Trasporti, a prima firma Pierantonio Zanettin, alla quale venne risposto che le possibilità di ristabilire un collegamento ferroviario AV diretto Roma-Vicenza erano ridotte al lumicino, proseguito al Comune con l'approvazione da parte del Consiglio di un ordine del Giorno di Forza Italia e, successivamente, con una mozione approvata all'unanimità nella massima assise provinciale lo scorso novembre, oggi la città del Palladio può definirsi soddisfatta, per essere riuscita ad ottenere un collegamento con le principali città d'arte italiane, di vitale importanza per il turismo - in crescita esponenziale negli ultimi tempi - e per la crescita economica e culturale e per i cittadini della città e della provincia che vedono notevolemente diminuiti i tempi per raggiungere Bologna, Firenze e Roma. Il prossimo passo sarà quello di mettere a regime il convoglio sia in termini di utilizzo sia di frequenza per poi proporre il suo prolungamento sino alla città di Napoli, per carpire un'ancor maggior domanda sia Business che leisure". Lo dichiarano in una nota congiunta il senatore Adriano Paroli, coordinatore di Forza Italia Veneto e Pierantonio Zanettin, deputato eletto nella città di Vicenza.