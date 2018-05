Governo, Messina (Idv): incarico a Conte? E' uno sconosciuto

Roma, 22 mag. - "Mai il nostro paese era caduto così in basso e bene fa il Presidente Mattarella a frenare sulla nomina del primo ministro. Il prof. Conte, sarà anche un bravo professore, come tanti altri suoi colleghi, ma il nostro paese ha bisogno di un premier autorevole e non di qualcuno in balia, politicamente, di due burattinai. Dal movimento 5 stelle non ci aspettavamo di meglio ma dalla lega che governa importanti regioni del paese, francamente si. Mettete fine a questa farsa. Di Maio e Salvini, se avete il coraggio governate voi, magari due anni a testa ma non nascondete il vostro disaccordo dietro qualcuno da manovrare e che potete sfiduciare ogni ora. Contratto? In ogni contratto che si rispetti, secondo il nostro codice civile, in caso di inadempienza, qualcuno paga. Se non lo sapete chiedete conferma al Prof. Conte. In questo chi pagherà i danni?" Così su facebook il segretario nazionale dell'Idv Ignazio Messina.