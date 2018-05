Roma, 22 mag. - L'euro accelera la risalita a 1,1827 dollari a metà mattina, mentre in Italia si consolidano i moderati recuperi della borsa e si allenta la tensione sui titoli di Stato, in un quadro su cui persiste la volatilità. Lo spread tra Btp decennali e Bund si stringe a 175 punti base. Ieri la valuta condivisa era scesa fino in prossimità di quota 1,16 dollari, nuovo minimo da oltre 5 mesi.