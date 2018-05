Mattarella: biodiversità è un valore per ambiente e equità sociale

Roma, 22 mag. - "Nel 25* anniversario della Giornata mondiale della biodiversità, istituita dalle Nazioni Unite, vanno sottolineate le numerose azioni condivise a livello internazionale per contrastare efficacemente la perdita dell'inestimabile capitale collettivo rappresentato dalla biodiversità. Il suo valore va integrato in ogni ambito sociale, economico e culturale, anche nel contesto dell'Agenda 2030, con una visione di lungo periodo". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una messaggio.

"La biodiversità - ha sottolineato - costituisce un valore nel garantire equilibrio ambientale ed equità sociale, benessere e disponibilità di risorse (acqua, cibo e aria pulita) e nel preservare modelli di vita delle comunità locali e valorizzare usi e conoscenze tradizionali. La lotta contro il degrado del clima e la desertificazione, le strategie di adattamento e di contrasto ai rischi ambientali, i paradigmi virtuosi dell'economia circolare, trovano alleati essenziali nella conservazione e nella valorizzazione della biodiversità".

Per Mattarella "lo straordinario patrimonio italiano di diversità naturali, elemento chiave di connessione ecologica nel bacino del mediterraneo, va preservato e valorizzato attraverso l'attuazione della strategia nazionale per la biodiversità, in una crescente consapevolezza collettiva del suo valore non riproducibile e vitale".