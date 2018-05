Borsa, Milano in lieve rialzo, spread si lima a 182 ma volatilità

Roma, 22 mag. - Avvio di seduta in recupero ma sempre all'insegna della volatilità dei mercati in Italia. La Borsa di Milano ha iniziato gli scambi in lieve rialzo, un più 0,39 per cento dell'indice Ftse-Mib che tuttavia poco dopo ha visto alcune incursioni in territorio negativo. Il tutto all'indomani di una nuova seduta all'insegna della volatilità che circonda gli sviluppi politici.

Sotto la lente restano le ricadute della formazione del nuovo esecutivo sui titoli di Stato. In avvio lo spread Btp-Bund si è ridotto lievemente a 182 punti base, dopo i nuovi consistenti rialzi di ieri. Anche qui il quadro è volatile e si registrano marcate oscillazioni del differenziale sui bund tedeschi. Ieri i Btp avevano chiuso con rendimenti al 2,41 per cento e uno spread sui Btp a quota 187 punti base, 20 punti in più rispetto alla chiusura di venerdì.