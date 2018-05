Commissione Ue: Italia segua politica di bilancio "ragionevole" -2

Roma, 22 mag. - Il monito è giunto dal vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, all'indomani anche dei nuovi rialzi dello spread a 188 punti base. "In linea generale la Commissione europea non interferisce nelle politiche nazionali. Tuttavia - ha detto in una intervista al quotidiano tedesco Handelsblatt - attribuiamo una grande importanza al fatto che il governo italiano mantenga la rotta e persegua una politica di bilancio responsabile".

"L'Italia - ha voluto ricordare Dombrovskis - ha il secondo debito nazionale più alto della zona euro, dopo la Grecia".