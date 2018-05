Trump pronto a chiedere altri 500 milioni per muro con il Messico -2

New York, 22 mag. - Nonostante siano stati stanziati dei fondi per la sicurezza alle frontiere, i democratici non vogliono che venga costruito il muro. E se il provvedimento non dovesse passare a settembre potrebbero esserci problemi, visto che alle votazioni di Midterm a novembre i repubblicani potrebbero perdere la maggioranza in una delle due camere.

Inoltre i repubblicani, soprattutto alla Camera, temono di perdere i loro elettori moderati, che si oppongono alla guerra iniziata da Trump contro i dreamer, residenti senza permesso di soggiorno arrivati in America da bambini. Proprio per questo motivo diversi repubblicani hanno firmato una petizione bipartisan per evitare che cessi la protezione legale per i dreamer voluta da Barack Obama - Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) - ed eliminata da Trump.