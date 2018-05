Trump pronto a chiedere altri 500 milioni per muro con il Messico

New York, 22 mag. - Donald Trump sarebbe pronto a chiedere 500 milioni di dollari in più al Congresso nel budget del 2019 per finanziare il muro lungo il confine con il Messico. Lo scrive Politico che cita fonti repubblicane a Capitol Hill: se la notizia dovesse essere confermata, il presidente americano chiederebbe in totale 2,2 miliardi di dollari. Una cifra enorme che sin dall'inizio ha trovato una forte opposizione dai politici americani di entrambi gli schieramenti.

Il presidente americano ha più volte minacciato di far chiudere le attività del governo a settembre se il Congresso non riuscirà a trovare un accordo sui fondi per il muro, una delle principali promesse elettorali di Trump. Il costo finale del progetto potrebbe essere di 25 miliardi di dollari. (Segue)