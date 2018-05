Borsa, Tokyo chiude al -0,23%, Asia contrastata dopo rialzi WS

Roma, 22 mag. - Chiusura al ribasso alla Borsa di Tokyo, un meno 0,23 per cento dell'indice Nikkei 225 che ferma una fase rialzista proseguita per tre sedute consecutive. Oltre agli sviluppi macroeconomici, gli investitori sembrano voler capitalizzare e studiare le posizioni alla vigilia di nuovi sviluppi sulle controversie tra Usa e Corea del Nord. Poco mossa la valuta nippon, con il dollaro che si attesta a 110,94 yen.

In generale l'Asia mostra dinamiche in ordine sparso dopo i rialzi segnati ieri da Wall Street. Shanghai ha siglato la seduta con un meno 0,58 per cento mentre Hong Kong ha registrato un aumento dello 0,60 per cento. A Seul l'indice Kospi ha segnato più 0,20 per cento.