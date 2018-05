Ue ad Usa: accordo con Iran senza alternative, rispettare impegni -2

Roma, 22 mag. - "La comunità internazionale si aspetta che tutte le parti mantengano le promesse che hanno fatto più di due anni fa", ha insistito il capo della diplomazia europea rivolgendosi a Washington.

Da Buenos Aires, dove ha partecipato all'incontro dei ministri degli Esteri del G20, il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas ha annunciato da parte sua che si recherà a Washington questa settimana per parlare con Pompeo. Il ministro ha detto di non essere rimasto sorpreso dalle dichiarazioni del segretario di Stato, prima di ribadire la posizione europea, già espressa da Mogherini: "Non vediamo in questo momento un'alternativa migliore", ha detto alla chiusura della conferenza stampa del G20. "Pensiamo che senza questo accordo, correremo il rischio che l'Iran riprenda il suo programma nucleare".

(fonte afp)