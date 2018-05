Ue ad Usa: accordo con Iran senza alternative, rispettare impegni

Roma, 22 mag. - Non c'è "alcuna soluzione alternativa" all'accordo nucleare con l'Iran e la comunità internazionale "si aspetta" che "tutte le parti mantengano le promesse fatte più di due anni fa" . A poche ore dal discorso pronunciato ieri dal segretario di Stato Usa Mike Pompeo, che ha imposto condizioni draconiane per la conclusione di un "nuovo accordo" con Teheran, il capo della diplomazia europea Federica Mogherini ha ribadito con forza la posizione dell'Ue. "L'intervento del segretario (Stato) Pompeo non ha dimostrato come il ritiro dal piano d'azione congiunto (JCPOA, il nome ufficiale dell'accordo nucleare iraniano, ndr) abbia reso o renderà la regione più sicura, rispetto alla minaccia della proliferazione nucleare, o come ci metterà in una posizione migliore per influenzare la condotta dell'Iran in aree fuori dalla portata di JCPOA", ha detto Mogherini in una nota emessa nella serata di ieri.

"Non esiste una soluzione alternativa al JCPOA", ha concluso l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera, dopo aver ascoltato "attentamente" l'intervento di ieri del segretario di Stato Usa. "L'Unione europea è impegnata e continuerà a impegnarsi per la continua ed efficace attuazione del JCPOA finché l'Iran adempirà tutti i suoi impegni relativi al nucleare, come ha fatto finora", ha ribadito Mogherini.(Segue)