India, 5 morti per il virus Nipah, un centinaio in quarantena

Roma, 22 mag. - Almeno cinque persone sono morte nell'India meridionale per il virus Nipah: un altro centinaio di persone sono attualmente in quarantena, ha riferito oggi un funzionario della Sanità locale.

"Possiamo confermare che cinque persone sono morte per il virus Nipah" e che "altre 94, che sono venute in contatto con le vittime sono state messe in quarantena per precauzione", ha detto K.J. Reena, addetto alla sorveglianza sanitaria del Kerala.

Ben noto nel Sud e nel Sud-Est asiatico, il virus Nipah è fatale nel 70% dei casi.

(fonte afp)