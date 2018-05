Mirabelli (Pd): M5s-Lega tradiscono voto, Conte tecnico no eletto

Roma, 21 mag. - "Aspettiamo, vediamo se Mattarella darà l'incarico a Conte che è stato designato con una modalità discutibile dal duo Di Maio, Salvini. Ma da subito possiamo registrare il primo tradimento dei propri elettori da parte della neomaggioranza di destra. Conte è un tecnico, non è eletto dal popolo e neppure segretario di partito come era Matteo Renzi". Lo scrive su Facebook il senatore del Pd Franco Mirabelli.

"Ma quante volte - prosegue - hanno detto mai ai tecnici (tutti boiardi di stato) e hanno spiegato che il governo nostro era abusivo perché il premier non era eletto. Hanno fatto un sacco di propaganda e tentato di delegittimare per questo un governo agli occhi dei cittadini e ora, pronti via, candidano un tecnico che non ha preso un voto. Direi che chiacchiere e propaganda ora stanno a zero!".