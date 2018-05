Fico incontra Premio Nobel Yunus: microcredito contro povertà

Roma, 21 mag. - Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, ha incontrato a Montecitorio il premio Nobel per la pace, Muhammad Yunus. "Abbiamo parlato dei progetti che ha sviluppato in Bangladesh e nel resto del mondo, a partire dal sistema del microcredito, per lottare contro la povertà e la disoccupazione. Ci siamo confrontati anche sulle enormi potenzialità delle nuove generazioni, che vanno sostenute e soprattutto incoraggiate ad avere fiducia nelle loro capacità e creatività per realizzare le loro idee", dichiara Roberto Fico.