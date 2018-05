Governo, Paita (Pd): ecco pronta politica della poltrona per due

Roma, 21 mag. - "Cosa resterà del purismo della Lega e dell'uno vale uno dei pentastellati? Non molto viste le premesse. Si parte con un premier tecnico non votato e scelto da nessuno, ipotesi da sempre criticata dai due partiti, per finire con un contratto che mi pare sia stato poco votato sia nella piattaforma Rousseau sia nei gazebi delle Lega". Lo afferma in una nota Raffaella Paita, parlamentare del Pd.

"Insomma la politica dell'inciucio e della poltrona per due eccola pronta. Se questa doveva essere la terza Repubblica ridateci la seconda, conclude la deputata dem.