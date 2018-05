Di Maio (Pd): con annuncio nome premier violata Costituzione

Roma, 21 mag. - "Strana moda quella di svuotare di poteri il Presidente della Repubblica, anticipando pubblicamente decisioni che spettano al garante della Costituzione". Lo dichiara Marco Di Maio, deputato del Partito democratico, a proposito delle trattative tra M5S e Lega per la formazione del governo.

"Luigi Di Maio e Matteo Salvini - spiega - hanno già dichiarato il nome del prossimo presidente del consiglio assicurando che verrà incaricato dal Quirinale. Una grave mancanza di rispetto nei confronti del presidente Sergio Mattarella, che ha pazientemente atteso per quasi 80 giorni che i due teatranti finissero la messa in scena. Il nuovo governo nasce subito con una violazione costituzionale dei poteri del capo dello Stato. Sarebbe auspicabile che fosse l'unica, ma visto l'insieme di nefandezze contenute nel contratto di governi purtroppo potrebbe non essere così".

"Il Pd all'opposizione vigilerà in maniera irreprensibile, nella certezza che il Quirinale saprà farsi rispettare e far rispettare soprattutto la nostra Carta", conclude.