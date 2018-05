Damiano: bene cambio di rotta Pd, ora consolidarlo

Roma, 21 mag. - "Il Pd, con l'ultima assemblea, ha iniziato un cambio di rotta che va consolidato". Lo dichiara Cesare Damiano, leader di LabDem.

"Sono d'accordo - continua - con chi sostiene che si rende necessario un radicale processo di rifondazione politica e ideale che deve trovare compimento nel prossimo congresso. Va anche messa in cantiere una profonda revisione dello statuto del partito, a partire dalla separazione dei ruoli tra candidato premier e segretario. Chiudiamo una fase: non abbiamo più bisogno di un leader o di un capo. Vogliamo una squadra e un segretario 'normale' che svolga il ruolo di 'primus inter pares'. Soprattutto una persona che si dedichi a tempo pieno a un partito da ricostruire dalle fondamenta. Come abbiamo già visto, fare troppi mestieri in uno non funziona", conclude Damiano.