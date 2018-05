Roma, 21 mag. - "Il mondo oggi non accetta che gli Stati Uniti decidano per il mondo: i paesi hanno la loro indipendenza", ha detto Rohani in una dichiarazione diffusa da più agenzie di stampa iraniane. "Chi siete voi per decidere per l'Iran e il mondo? L'epoca di queste dichiarazioni è finita", ha aggiunto il presidente iraniano, secondo le agenzie di stampa locali.

(fonte afp)