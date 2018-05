Roma, 21 mag. - "Non sono Superman, non sto per spiccare il volo, non sono capace a farlo. L'accordo col M5s è figlio di due forze politiche diverse, mantenendo lealtà e coerenza". Lo afferma Matteo Salvini in diretta su Facebook.

"E' una enorme responsabilità, la sento forte, spero di sbagliare il meno possibile. Perdonatemi, faremo errori, ma spero di farne il meno possibile, ma solo chi non fa non sbaglia", aggiunge.