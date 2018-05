Mulè (Fi): nome premier prima contraddizione di accordo M5S-Lega

Roma, 21 mag. - "Chi aveva promesso mai più premier tecnici non legittimati dal voto degli italiani sta tentando di far nascere un governo guidato da un premier tecnico non votato dagli italiani. E' la prima contraddizione di un presidente del Consiglio che si appresta a iniziare il cammino come mero esecutore di un programma confuso e senza priorità che non risponde alle esigenze del Paese". Lo afferma Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce unico dei gruppi azzurri di Camera e Senato.

"Forza Italia non lo appoggerà ed è in attesa di conoscere qual è la differenza tra il professor Monti e il professore Conte".