Roma, 21 mag. - "A me sarebbe piaciuto fare il presidente del Consiglio, non è un governo della Lega. Se si arriva a un risultato utile bene, altrimenti salta tutto. Questo sarà un governo delle cose da fare, da verificare mese per mese. E voi dovete essere insieme con me i vigilantes, i controllori". Lo afferma Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook.