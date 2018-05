Bernini: con Conte M5S e Lega deludono aspettative

Roma, 21 mag. - "Qualora il Capo dello Stato nominasse presidente del Consiglio il professor Giuseppe Conte, indicato da M5S e Lega, saremmo di fronte a un rispettabile tecnico, esecutore di un programma scritto da altri, che dovrà determinare l'azione di governo ed amministrativa di un esecutivo politico. Di Maio e Salvini di fatto deludono le aspettative sulla necessità di un premier politico a tutto tondo, dopo avere in passato fortemente stigmatizzato premiership tecniche modello Monti. Cosa avrebbe di diverso la scelta di Conte lo dovranno spiegare ai loro elettori e agli italiani". Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Restiamo in attesa delle decisioni del Presidente Mattarella e quindi - prosegue - delle proposte sulla squadra di governo. Ma confermiamo la nostra forte preoccupazione per un programma che presenta aspetti cruciali non condivisibili, non rispondenti alle esigenze del Paese, lontani dalle nostre idee e dalle nostre profonde convinzioni".