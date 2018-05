Nozze reali, sacca regalo souvenir degli sposi in vendita su Ebay

Londra, 21 mag. - Una ventina di membri del pubblico invitati sui prati del castello di Windsor per il matrimonio del Principe Harry con Meghan Markle hanno messo in vendita su eBay ad almeno 400 sterline i sacchi regalo di tela ricevuti dalla casa reale per l'occasione. Ornati dalle iniziali degli sposi, sormontate da una corona, contengono il libretto della cerimonia, un magnete, una carta del castello, una moneta di cioccolato gigante con le iniziali H e M, una bottiglia d'acqua e dei biscotti.

Alcuni di questi sono stati proposti all'asta e superavano le 50.000 sterline(56.900 euro) due giorni prima della fine della vendita. Circa 1.200 membri del pubblico sono stati invitati ad attendere gli sposi all'uscita della Cappella di San Giorgio e ad ammirare la sfilate dagli ospiti e dei vip. Erano stati incoraggiati da Kensington Palace a portarsi il pic-nic in quanto sarebbero stati offerti solo dei leggeri snack. Secondo la stampa britannica, il matrimonio è costato più di 30 milioni di sterline (34 milioni di euro).