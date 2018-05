Roma, 21 mag. - L'ex sindaco di Londra Ken Livingstone ha annunciato oggi le sue dimissioni dal Partito laburista, spazzato via dalle accuse di antisemitismo che hanno pesato su di lui per due anni. Livingstone è stato sospeso dal Labour nell'aprile 2016 dopo avere detto durante una trasmissione radiofonica che Adolf Hitler inizialmente voleva mandare gli ebrei in Israele e "sosteneva il sionismo prima di impazzire e uccidere sei milioni di ebrei".

(fonte afp)