Di Maio: Conte premier politico, votato da 11 mln in mia squadra

Roma, 21 mag. - "Giuseppe Conte sarà un presidente del Consiglio politico, indicato da due forze politiche, di un governo politico con figure politiche al proprio interno e soprattutto con il sostegno di due forze politiche votate, non cambi di casacca o persone che vengono dal gruppo Misto, non era questo lo spirito che volevamo dare al governo e ci siamo riusciti". Lo ha detto Luigi Di Maio, ai microfoni di Rainews24, rientrando dal Quirinale dopo il colloquio con il capo dello Stato. "Conte era nella mia squadra e lo hanno votato 11 milioni di persone", ha aggiunto rispondendo a chi gli faceva notare che si tratta di un nome non votato dagli italiani.

"Sono molto orgoglioso di questo nome - ha proseguito il capo politico M5s - è la sintesi tra Movimento 5 stelle e Lega. E' uno che non vesserà il popolo degli italiani".