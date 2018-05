Biancofiore: Mattarella imponga governo con coalizione centrodestra

Roma, 21 mag. - "Le prospettive del Paese e la legislatura sono oggi più che mai, non solo per Costituzione, nelle mani del presidente della Repubblica. Di Maio ha parlato di 'governo votato' ma questo sarà vero solo se all'interno del governo ci sarà la presenza di tutta la coalizione che ha vinto le elezioni, ovvero il centro destra unito al quale appartengono gran parte degli esponenti leghisti eletti nei collegi maggioritari". Lo afferma in una nota Michaela Biancofiore, parlamentare FI e coordinatore regionale del Trentino Alto Adige.

"Non è vero infatti che con Fi e Fdi all'opposizione - osserva - accade quanto accaduto con i governi Monti e Letta, all'epoca era in vigore una legge elettorale proporzionale, oggi si è votato per lo più a base maggioritaria. Mattarella può dunque porre come conditio sine qua non per sciogliere la riserva, avendo il governo a maggiorannza esclusivamente giallo-verde numeri risicatissimi al Senato, l'accettazione al movimento cinque stelle che ha incassato anche il Premier, della presenza dell'intera coalizione di centro destra uscita vittoriosa dalle elezioni. Sono proprio i veti di Di Maio che stanno imponendo al Paese un governo voltagabbana che non è quello frutto delle scelte degli elettori il 4 marzo e Mattarella può prodigarsi in una moral suasion che metta in sicurezza l'italia per i prossimi 5 anni".