Anzaldi (Pd): Di Maio indica premier tecnico che difende grandi aziende

Roma, 21 mag. - "Di Maio e il Movimento 5 stelle hanno indicato al Capo dello Stato come premier il nome dell'avvocato Giuseppe Conte, un professionista di arbitrati che per lavoro difende gli interessi di quelle grandi aziende e quei grandi gruppi economici che a parole i cinquestelle dicevano di voler contrastare". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"E' la conferma che per mesi - prosegue Anzaldi - hanno ripetuto solo bugie, ora chiedano scusa agli italiani. Dicevano che avrebbero appoggiato solo un governo con 'Di Maio premier', dicevano che avrebbero sostenuto solo un 'premier eletto', dicevano che '11 milioni di voti' dovevano essere rispettati. Erano tutte bufale, propaganda ripetuta come un ritornello perché considerano davvero gli italiani 'rincoglioniti', come ha detto Di Battista. Ora, pur di spartirsi le poltrone dei ministeri insieme a Salvini, hanno accettato addirittura un premier tecnico, sconosciuto all'elettorato, tirato fuori all'improvviso senza che neanche si sia mai presentato alle elezioni. Pur di arrivare al potere, spartirsi le caselle del governo e le nomine delle aziende pubbliche, a partire dalla Rai, va bene anche indicare a Palazzo Chigi un nome calato dall'alto".