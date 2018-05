Gelmini: torna tecnico a Chigi, Salvini-Di Maio si contraddicono

Roma, 21 mag. - "Lega e Movimento 5 stelle, da sempre contro i tecnici al governo e contro i cosiddetti 'premier non eletti dal popolo', hanno indicato per Palazzo Chigi il professor Giuseppe Conte. Illustre accademico, con un curriculum di tutto rispetto e con grandi esperienze, anche a livello internazionale. Persona rispettabilissima, dunque, ma che di politico ha davvero ben poco". Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"Gli elettori gialloverdi o gli italiani - chiede - conoscono Conte? L'hanno mai visto in faccia? Hanno mai udito la sua voce? Lo hanno mai votato? Perché Conte non è stato sottoposto al voto della piattaforma Rousseau o al giudizio dei leghisti nei gazebo? Salvini e Di Maio, con questa scelta, si contraddicono proprio nell'atto fondativo del nascente governo Lega-M5s. Francamente non riusciamo a trovare differenze tra il prof. Conte, oggi osannato, e il prof. Monti. Aspettiamo di essere smentiti".

"Forza Italia sarà all'opposizione di questo governo e contrasterà, in Parlamento e nel Paese, un programma che non potrà che far male all'Italia", conclude.