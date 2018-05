Bussolati (Pd): Su Trenord leghisti di governo schizofrenici

Milano, 21 mag. - "I leghisti di governo sono schizofrenici e lo dimostrano su Trenord. Oscillano tra l'autonomia e la cessione a Ferrovie dello Stato senza, di fatto, dare un indirizzo chiaro a Trenord il cui servizio nel frattempo peggiora costantemente ogni giorno". Lo ha dichiarato dichiara il segretario metropolitano del Pd e consigliere regionale Pietro Bussolati in merito alla trattativa tra la Regione e Ferrovie dello Stato su Trenord.

"Oggi ritorna in campo l'ipotesi della cessione della maggioranza della società a FS in cambio dell'impegno a rinnovare la flotta dei treni in circolazione. Mi chiedo peraltro - ha aggiunto Bussolati - che fine faranno i bandi da 1,6 miliardi per 160 treni che la Regione aveva deliberato solo pochi mesi fa. La verità è che per anni hanno tenuto in piedi un'azienda mal gestita e inefficiente senza avere un'idea chiara di come risolvere la questione, con buona pace dei pendolari e dei loro quotidiani disagi".