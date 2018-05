Milano Pride, Pizzul (Pd): no patrocinio grave errore maggioranza

Milano, 21 mag. - La negazione del patrocinio gratuito alla manifestazione Milano Pride 2018 è "un grave errore della maggioranza, generato solo da motivi ideologici e di parte. Sarebbe stato doveroso per la Regione riconoscere il valore di una manifestazione che promuove la tolleranza. Riconoscere i diritti e sostenere chi li difende incrementa il capitale sociale e non danneggia nessuno. Un'istituzione come il Consiglio regionale non può continuare a dividere e deve rappresentare tutti". Lo ha affermato Fabio Pizzul, capogruppo del Pd in Consiglio regionale lombardo.