Lega: Milano Pride non ha valenza culturale, bene no patrocinio

Milano, 21 mag. - "Bene che dopo il governatore lombardo Attilio Fontana e dopo la giunta anche il consiglio regionale lombardo abbia deciso di negare il patrocinio della Regione Lombardia al gay pride". Lo ha dichiarato Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda.

"Bene difendere la famiglia - ha aggiunto - quella tradizionale con il papà e la mamma, bene tutelare i bambini, bene il no al patrocinio al gay pride, un evento che non ha alcuna valenza culturale, che regolarmente sconfina in volgarità durante il corteo, e che non necessita dì patrocinio pubblico e peraltro dispone già di quello del Comune di Milano".

Per il suo collega di partito Giovanni Malanchini, consigliere segretario dell`Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale lombardo, "Un conto è sostenere e rivendicare sacrosanti diritti civili, un`altra cosa è appoggiare una parata che trascende da tali principi e sfocia di sovente in comportamenti volgari, atteggiamenti sguaiati e offensivi per il comune senso civico e per la morale cattolica. Come membro dell`Ufficio di Presidenza devo giudicare le linee guida dell`evento, che sono ad esempio `la valorizzazione dell`azione regionale nelle materie di competenza legislativa del Consiglio regionale e la valorizzazione e recupero di tradizioni regionali e locali`".