Pompeo minaccia nuove sanzioni contro Venezuela dopo elezioni

New York, 21 mag. - Il segretario di Stato, Mike Pompeo, ha minacciato una serie di sanzioni nei confronti del Venezuela dopo le ultime elezioni che sono stare definite truccate e che hanno portato alla riconferma di Nicolas Maduro alla presidenza. "Gli Stati Uniti stanno con le nazioni democratiche in sostegno dei cittadini del Venezuela e prenderanno provvedimenti economici e diplomatici per sostenere il ritorno della loro democrazia", si legge in una nota pubblicata da Pompeo.

"Fino a quando il regime di Maduro non riporterà il Venezuela verso la democrazia con elezioni libere, giuste e trasparenti, il governo dovrà affrontare l'isolamento da parte della comunità internazionale", ha concluso Pompeo.