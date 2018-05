Brunetta: governo Lega-M5s spaventa mercati, analisti e politici Ue -3

Roma, 21 mag. - "E' evidente - insiste Brunetts - che tutta questa serie di notizie allarmanti pubblicate dalla stampa finanziaria internazionale, che viene letta nella City di Londra e a Wall Street, non può far nient'altro che alimentare il sentimento negativo nei confronti del nostro paese. Questo è il motivo per cui sui mercati dei titoli sovrani e quelli azionari italiani sono scattate vendite a raffica, che potrebbero proseguire ancora a lungo nel caso la prospettiva di un governo giallo-verde diventasse realtà".

"Contro questa prospettiva di stanno mobilitando anche i maggiori esponenti politici europe. Dopo gli avvertimenti dei vicepresidenti Dombrovskis e Katainen sull'obbligo per l'Italia di rispettare gli impegni di bilancio concordati con Bruxelles, ieri il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire ha lanciato un appello a Matteo Salvini e Luigi Di Maio affinché evitino di intraprendere politiche che possano mettere in pericolo la tenuta dell'Eurozona, mentre oggi il leader del Partito Popolare Europeo Manfred Weber ha dichiarato che Lega e Cinque Stelle stanno 'giocando col fuoco', dato il livello insostenibile del debito pubblico italiano", conclude Brunetta.